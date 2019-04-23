Ученые показали "неуязвимого" робота, который может пережить падение с вертолета
23 апреля, 2019, 10:55
Стартап Squishy Robotics провел испытания своего "неуязвимого" робота - благодаря конструкции, созданной по принципу напряженной целостности, аппарату удалось пережить падение с вертолета
Об этом пишет TechCrunch.
Робот состоит из двух типов элементов - жестких стержней и гибких тросов, которые их связывают. Благодаря тому, что и тросы, и стержни постоянно находятся в напряжении, аппарат устойчив к деформации.
Напряжение и ослабление отдельных тросов позволяет роботу двигаться - это выглядит так, будто аппарат делает шаги очень короткими ногами.
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