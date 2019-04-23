Убийство Вороненкова: Максакова сказала версию следствия о причастности спецслужб РФ
Об этом рассказал адвокат Влад Добош, передает Украинская правда.
По его словам, 23 апреля на заседании суда Максакова опровергла версию следствия о том, что к убийству Вороненкова причастен ее бывший муж Владимир Тюрин и украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, убитый в России в начале года.
Адвокат отметил, что, по версии вдовы Вороненкова, к его убийству причастны знакомый ее мужа Денис Панаитов и украинский бизнесмен Виталий Качур.
"В марте (2017 г. - ред.) было заключено соглашение, согласно которому Панаитов должен был заплатить Вороненкову 2 миллиона долларов, но решил не отдавать эти деньги и спланировал убийство", - пояснил версию Максаковой защитник.
Он добавил, что единственное, что сходится в версии убийства ГПУ, это смерть Вороненкова и причастность киллера Павла Паршова, хотя детали организации убийства остаются неизвестными.
По мнению адвоката, Генпрокуратура просчиталась, если не проверила версию с Панаитовым.
На вопрос, почему Максакова утверждает, что ее экс-супруг Тюрин не причастен к убийству, Добош ответил, что она с ним общается и имеет основания считать его причастным.
Читайте также. Кто и как организовал убийство российского экс-депутата Вороненкова. Результаты расследования
Как рассказала 23 апреля пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, версия о причастности спецслужб России базируется на доказательствах, собранных следствием.
"Следствие свою версию не выстраивало на показаниях Максаковой, а рассматривало все, и в конце окончательная версия, связанная с Тюриным, основывается исключительно на доказательствах, собранных следствием по поводу исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства", - подчеркнула она.
Кроме этого, спикер столичной прокуратуры добавила, что до последнего времени Максакова в разговоре со следователями не отказывалась от версии причастности Тюрина.
"Есть видеозапись ее допроса, во время которого она давала другие показания. И мы удивлены ее сегодняшним выступлением в суде", - сказала Максимец.
- Напомним, в декабря 2016 года Вороненков вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы, оперной певицей Марией Максаковой, переехал в Украину. 14 февраля 2017 г. он сообщил о получении украинского гражданства .
- В Украине бывший российский депутат дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
- 23 марта 2017 г. Вороненкова убили на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Во время стрельбы был ранен его охранник, а также нападавший, который позже скончался от ранений.
- Вдова Вороненкова Максакова заявила, что заказчиками убийства были российские криминальные авторитеты, которые сотрудничают с ФСБ, в частности, экс-руководителем управления ФСБ Олегом Феоктистовым.
- Генпрокуратура обнародовала результаты следствия по убийству экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова. Убийство Вороненкова заказал криминальный авторитет из России , экс-супруг Максаковой. В прокуратуре рассказали, как готовилось убийство Вороненкова .
- В апреле 2018 вдова Вороненкова заявила, что ей угрожают .
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
Читайте также
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-