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Убийство Вороненкова: Максакова сказала версию следствия о причастности спецслужб РФ

Мария Максакова, вдова убитого в марте 2017 г. в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, опровергла в суде версию следствия, согласно которой к убийству ее мужа причастны спецслужбы РФ

Об этом рассказал адвокат Влад Добош, передает Украинская правда.

По его словам, 23 апреля на заседании суда Максакова опровергла версию следствия о том, что к убийству Вороненкова причастен ее бывший муж Владимир Тюрин и украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, убитый в России в начале года.

Адвокат отметил, что, по версии вдовы Вороненкова, к его убийству причастны знакомый ее мужа Денис Панаитов и украинский бизнесмен Виталий Качур.

"В марте (2017 г. - ред.) было заключено соглашение, согласно которому Панаитов должен был заплатить Вороненкову 2 миллиона долларов, но решил не отдавать эти деньги и спланировал убийство", - пояснил версию Максаковой защитник.

Он добавил, что единственное, что сходится в версии убийства ГПУ, это смерть Вороненкова и причастность киллера Павла Паршова, хотя детали организации убийства остаются неизвестными.

По мнению адвоката, Генпрокуратура просчиталась, если не проверила версию с Панаитовым.

На вопрос, почему Максакова утверждает, что ее экс-супруг Тюрин не причастен к убийству, Добош ответил, что она с ним общается и имеет основания считать его причастным.

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Как рассказала 23 апреля пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, версия о причастности спецслужб России базируется на доказательствах, собранных следствием.

"Следствие свою версию не выстраивало на показаниях Максаковой, а рассматривало все, и в конце окончательная версия, связанная с Тюриным, основывается исключительно на доказательствах, собранных следствием по поводу исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства", - подчеркнула она.

Кроме этого, спикер столичной прокуратуры добавила, что до последнего времени Максакова в разговоре со следователями не отказывалась от версии причастности Тюрина.

"Есть видеозапись ее допроса, во время которого она давала другие показания. И мы удивлены ее сегодняшним выступлением в суде", - сказала Максимец.

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