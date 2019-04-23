Трамп будет судиться с Конгрессом из-за требования предоставить документы о его бизнесе

23 апреля, 2019, 09:59

Президент США Дональд Трамп и его компания Trump Organization подали к главе комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Элайи Каммингсу из-за якобы незаконности его требования предоставить комитету документы, связанные с предпринимательством Трампа до вступления в должность президента

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что Каммингс (демократ из штата Мэриленд) требует документы в бухгалтерской компании Mazars USA, которая ведет отчетность для президента и его корпорации, финансовые документы Трампа. По словам Каммингса, жалоба адвокатов Трампа не является юридически аргументированной, и в ней содержится множество неточной информации.

Со своей стороны, адвокаты Трампа обвиняют Каммингса в том, что он не проконсультировался с республиканцами в комитете Палаты представителей, прежде чем требовать документы, а также в том, что он опирался на показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что врал Конгресса США под присягой.