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Трамп будет судиться с Конгрессом из-за требования предоставить документы о его бизнесе


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп и его компания Trump Organization подали к главе комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Элайи Каммингсу из-за якобы незаконности его требования предоставить комитету документы, связанные с предпринимательством Трампа до вступления в должность президента

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что Каммингс (демократ из штата Мэриленд) требует документы в бухгалтерской компании Mazars USA, которая ведет отчетность для президента и его корпорации, финансовые документы Трампа. По словам Каммингса, жалоба адвокатов Трампа не является юридически аргументированной, и в ней содержится множество неточной информации.

Со своей стороны, адвокаты Трампа обвиняют Каммингса в том, что он не проконсультировался с республиканцами в комитете Палаты представителей, прежде чем требовать документы, а также в том, что он опирался на показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что врал Конгресса США под присягой.

 

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