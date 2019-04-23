Студент требует от Apple $ 1 млрд: из-за системы компании его ошибочно арестовали

23 апреля, 2019, 13:05

Студент из Нью-Йорка, США, будет судиться с Apple на сумму в $ 1 млрд: из-за системы распознавания лиц компании его ошибочно арестовали

Об этом сообщает ZDnet.

Усман Бах подал иск на компанию после того, как его арестовали за кражи в магазинах Apple. На мужчину указала система распознавания лиц компании.

Согласно судебным документам, которые рассматривали в Bloomberg, 18-летнего парня арестовали в ноябре по обвинению в кражах в магазине Apple в Бостоне. В ордере на арест содержалось фото преступника, который не был похож на Баха. К тому же, на момент кражи студент находился на западе в Манхэттене.

В целом во время этого инцидента была похищена продукция на $ 1200. Другие примеры краж, связанных с этим случаем, имели место в Нью-Джерси, Делавэре и Манхэттене.

До этого подросток потерял свой студенческий пропуск. Он не содержала фотографии, но настоящий вор мог использовать им в качестве удостоверения личности. В свою очередь, лицо преступника и имя Баха соединились в базе данных распознавания лиц Apple.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и подтвердили, что подозреваемый не похож на студента. Все дела против Баха пока были прекращены, за исключением магазина в Нью-Джерси.

Иск был подан в понедельник. Требование в размере $ 1 млрд студент объяснил "серьезным стрессом и трудностями", вызванными предсказуемо ошибочным арестом и обвинениями.

Если будет окончательно установлено, что Бах был замешан в каких-то кражах, в частности в невыясненным случае в Нью-Джерси, он может потребовать любой формы компенсации. Однако сумму в 1 млрд долларов могут рассматривать как слишком большую, учитывая, что студента не бросили за решетку.