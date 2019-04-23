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Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах, - CNN


фото: REUTERS
Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в церквях и туристических местах

Об этом сообщает CNN.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном сговоре с целью начать атаки смертников на христианские церкви и туристические места.

Пять дней спустя, 9 апреля, Министерство обороны страны проинформировало генерального инспектора полиции о вероятном сговоре и назвало радикальную террористическую группировку, которая, как полагают, стоит за этим планом - Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Как сообщается, в документе содержался список подозреваемых в причастности к возможным атакам.

По словам Сенаратне, а также источников в полиции, 11 апреля еще одно предупреждение, подписанное заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, было широко распространено среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.

В этой записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканалу, излагалась угроза и снова находился список подозреваемых.

По словам Сенаратне, иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения. Она отметила, что одно предупреждение пришло за десять минут до первого взрыва.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли не менее 310 человек, почти полтысячи получили ранения.

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