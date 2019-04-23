Сколько дизтоплива нужно Украине, чтобы заместить белорусское, и как это повлияет на цены. Подсчеты экспертов

23 апреля, 2019, 16:53

В связи с прекращением Беларусью экспорта светлых нефтепродуктов Украине может понадобиться заместить от 80 тысяч тонн до 180 тысяч тонн топлива

Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95".

"Рынку придется заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистичному сценарию предстоит найти 80-100 тыс. тонн, по пессимистичному - 150-180 тыс. тонн", - заявил директор "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в 2019 году Украина в среднем ежемесячно импортировала из Беларуси около 160 тыс. тонн дизтоплива, его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5% рынка.

Основными источниками замещения белорусского топлива станет импорт по морю, а также возможное наращивание переработки "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), Указывают эксперты.

Согласно данным консалтинговой группы, в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива нефтепродуктопроводом "ПрикарпатЗападтранс" - около 280 тыс. тонн.

Что касается цен на нефтепродукты, то в "А-95" отметили, что в ближайшее время они продолжат расти, однако основным драйвером будет повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы.

"Сейчас мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн / л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн / л", - отметили в группе.