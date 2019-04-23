Сколько дизтоплива нужно Украине, чтобы заместить белорусское, и как это повлияет на цены. Подсчеты экспертов
Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95".
"Рынку придется заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистичному сценарию предстоит найти 80-100 тыс. тонн, по пессимистичному - 150-180 тыс. тонн", - заявил директор "А-95" Сергей Куюн.
По его словам, в 2019 году Украина в среднем ежемесячно импортировала из Беларуси около 160 тыс. тонн дизтоплива, его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5% рынка.
Основными источниками замещения белорусского топлива станет импорт по морю, а также возможное наращивание переработки "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), Указывают эксперты.
Согласно данным консалтинговой группы, в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива нефтепродуктопроводом "ПрикарпатЗападтранс" - около 280 тыс. тонн.
Что касается цен на нефтепродукты, то в "А-95" отметили, что в ближайшее время они продолжат расти, однако основным драйвером будет повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы.
"Сейчас мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн / л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн / л", - отметили в группе.
- Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.
- Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка
-
Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
-
А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.
-
19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
-
Кроме того, с 1 июня 2019 Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
-
В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
Читайте также
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-