Сауна, бассейн и бабушка. Шимкив рассказал о странной находке в АП
Об этом в интервью УП рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.
"В один прекрасный день я бродил по АП с картой, искал подходящую комнату. И я наткнулся на такую странную комнату. Стучу, открывает бабушка. Я говорю: "Добрый день. А что тут у вас?" Она говорит, мол заходите. Я захожу, а там - большая такая гостиная, камин, смотрю - массажный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн! Понимаете, в Администрации бассейн и сауна. Спрашиваю ее, а кто был последний раз здесь? Говорит: "При Януковиче ходили", - сказал он.
Шимкив рассказал об увиденном коллегам.
"Прихожу на совещание и говорю: "А вы знаете, что у нас вообще есть бассейн?" Все такие: "Что?" - сообщил он.
На вопрос, или это в первые дни после прихода было, он ответил:
"Но мы уже несколько месяцев работали! Пошли, провел всем экскурсию. Ну, и возникает вопрос, что со всем этим делать? Я говорю: давайте все это вынесем отсюда. Борис (Ложкин, - ред.) говорит тоже, что да, нафиг все это отсюда", - подчеркнул он.
- Шимкив считает, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в столице, о чем говорил Владимир Зеленский, будет стоить десятки миллионов долларов.
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