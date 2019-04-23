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Сауна, бассейн и бабушка. Шимкив рассказал о странной находке в АП

В Администрации Президента есть сауна, которой пользовались во времена Виктора Януковича

Об этом в интервью УП рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"В один прекрасный день я бродил по АП с картой, искал подходящую комнату. И я наткнулся на такую странную комнату. Стучу, открывает бабушка. Я говорю: "Добрый день. А что тут у вас?" Она говорит, мол заходите. Я захожу, а там - большая такая гостиная, камин, смотрю - массажный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн! Понимаете, в Администрации бассейн и сауна. Спрашиваю ее, а кто был последний раз здесь? Говорит: "При Януковиче ходили", - сказал он.

Шимкив рассказал об увиденном коллегам.

"Прихожу на совещание и говорю: "А вы знаете, что у нас вообще есть бассейн?" Все такие: "Что?" - сообщил он.

На вопрос, или это в первые дни после прихода было, он ответил:

"Но мы уже несколько месяцев работали! Пошли, провел всем экскурсию. Ну, и возникает вопрос, что со всем этим делать? Я говорю: давайте все это вынесем отсюда. Борис (Ложкин, - ред.) говорит тоже, что да, нафиг все это отсюда", - подчеркнул он.

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