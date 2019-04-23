Самый дорогой игрок "Манчестер Сити" летнего межсезонья хочет покинуть команду

23 апреля, 2019, 15:19

Звездный полузащитник Рияд Марез может покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, алжирец недоволен количеством игрового времени, которое получает от главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Летом 2018 г. "Ман Сити" заплатил "Лестеру" за 28-летнего футболиста 60 млн фунтов (около 68 млн евро). Это был самый дорогой трансфер команды в то межсезонье.

В нынешнем сезоне алжирский хавбек принял участие в 32 матчах за "Манчестер Сити" в АПЛ и Лиге чемпионов, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт Мареза с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2023 года.