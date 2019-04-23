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Рыбак выловил двухтонную акулу, которая подавилась черепахой и умерла

В Японии рыбалка обнаружил в сетях двухтонную белую акулу, которая подавилась черепахой и умерла

Об этом он написал в группе рыбаков Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers на Facebook, передает Daily Mail.

Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту. На следующий день он и несколько других рыбаков нашли ее мертвой возле одной из ловушек с приманкой. Тело акулы запуталось в рыболовных сетях.

По словам очевидцев, рыба погибла от того, что не смогла избавиться от пресмыкающегося, которое застряло в ее пасти, и подавилась.

Велла также отметил, что хищник весил чуть более двух тонн, при том, что стандартная масса гигантских белых акул варьируется от 680 до 1100 килограммов.

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