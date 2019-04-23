Рыбак выловил двухтонную акулу, которая подавилась черепахой и умерла
23 апреля, 2019, 17:10
В Японии рыбалка обнаружил в сетях двухтонную белую акулу, которая подавилась черепахой и умерла
Об этом он написал в группе рыбаков Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers на Facebook, передает Daily Mail.
Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту. На следующий день он и несколько других рыбаков нашли ее мертвой возле одной из ловушек с приманкой. Тело акулы запуталось в рыболовных сетях.
По словам очевидцев, рыба погибла от того, что не смогла избавиться от пресмыкающегося, которое застряло в ее пасти, и подавилась.
Велла также отметил, что хищник весил чуть более двух тонн, при том, что стандартная масса гигантских белых акул варьируется от 680 до 1100 килограммов.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом