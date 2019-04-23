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Российские оккупанты в Донбассе ограничивают финансирование инфраструктуры


фото: facebook
Российские оккупационные администрации на Донбассе продолжают ограничивать финансирование потребностей на оккупированных территориях

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Также это привело к росту количества случаев отравлений и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в т. ч. личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника.

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