Российские оккупанты в Донбассе ограничивают финансирование инфраструктуры

23 апреля, 2019, 15:32

Российские оккупационные администрации на Донбассе продолжают ограничивать финансирование потребностей на оккупированных территориях

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают ограничивать финансирование потребностей инфраструктуры на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Также это привело к росту количества случаев отравлений и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в т. ч. личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника.