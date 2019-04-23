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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке


фото: REUTERS
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство Amaq, которое связывают с "ИГ".

""Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы бомб на Пасху на Шри-Ланке, в результате чего погибли более 300 человек", - говорится в сообщении.

В то же время группировка не предоставила доказательств своей ответственности.

  • Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов . Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
  • В результате взрывов погибли не менее 310 человек, почти полтысячи получили ранения.
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