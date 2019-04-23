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"Путин - сказочный (мат)". В России суд впервые оштрафовал человека за неуважение к власти


фото: Reuters
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя Юрия Картижева за неуважение к власти

Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.

Суд постановил, что 31 марта 2019 г. местный житель опубликовал в интернете "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству".

Как сообщают российские СМИ, решение было принято 22 апреля. Речь идет о записи в "ВКонтакте" в адрес президента России "Путин - сказочный (мат)".

Отмечается, что это первое судебное наказание в России за "неуважение к власти".

  • Напомним, 18 марта Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
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