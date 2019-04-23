"Океан не молчит - не молчите и вы": Вакарчук предложил "демократический" концерт ОЭ на открытом пространстве

23 апреля, 2019, 14:13

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил с предложением устроить "демократический" концерт на День Киева на открытом пространстве столичного Выставочного центра

Об этом Вакарчук сообщил в видеообращении на официальной странице группы в Facebook.

"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы" Океан Эльзы ". Например, на День Киева, 26 мая. Так взять и сделать. Поставить сцену на 360 °, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны. Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея ", - сказал Вакарчук.

Вакарчук отметил, что его обращение адресовано как любителям, так и его музыкантам, которым он не сообщал о своем замысле.

"Если все ЗА - то давайте возьмем и сделаем. Причем назвать концерт можно "Океан не молчит ". Океан не молчит - не молчите и вы", - добавил Вакарчук.