"Люди "серой зоны": В Николаеве презентовали книгу об аннексии Крыма и преследованиях на полуострове

23 апреля, 2019, 08:49

Книга "Люди "серой зоны" Анны Андриевской и Елены Халимон описывает российскую аннексию Крыма и преследования тех крымчан, которые были против этого

Об этом передает Укринформ.

"Главная цель нашей книги - показать жителям Николаева, что на самом деле происходило в Крыму во время аннексии. Здесь собраны истории, которых не показывают даже на украинском телевидении. Мы собрали факты о преследовании людей, которые были против российской аннексии Крыма и которые стали заложниками на оккупированном полуострове. Их и сегодня преследуют за политические взгляды ", - отметила Андриевская.

По ее словам, это первое издание, в котором свидетельствуют жертвы оккупации и обычные люди, которые выступали против российской армии. Для них "присоединение" полуострова к России стало началом жизни в "серой зоне" - территории, где не действуют законы цивилизованного мира.

Отмечается, что в книге есть более 50 историй, которые опровергают мифы о том, что аннексия полуострова была бескровная, и крымчане, вроде, не сопротивлялись, а "добровольно выбрали Россию". В частности. среди авторов рассказов - политзаключенные Кремля Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Книгу бесплатно передают в библиотеки, общественным организациям, а также украинским воинам на Донбассе.