"Хочу быть активным": Гройсман анонсировал создание собственной политсилы для выборов в Раду

23 апреля, 2019, 07:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении создать новую политическую силу, с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

Он отметил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять ", - рассказал Гройсман.

Он также отметил, что необходимо изменить избирательную систему до парламентских выборов.

"Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей", - добавил премьер.