"Хочу быть активным": Гройсман анонсировал создание собственной политсилы для выборов в Раду
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
Он отметил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.
"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять ", - рассказал Гройсман.
Он также отметил, что необходимо изменить избирательную систему до парламентских выборов.
"Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей", - добавил премьер.
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