"Еще в морду получит". Москаль уверен, что в Закарпатье пожалеют, что поддержали Зеленского

23 апреля, 2019, 16:09

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль считает, что избиратели Владимира Зеленского вскоре пожалеют о своем решении

Об этом он заявил Радио НВ.

Москаль прокомментировал результаты второго тура голосования, согласно которым шоумена поддержали около 80% местных жителей.

"Политический грипп покосил людей. Что мы можем здесь сделать? Это уже было с Ющенко, с Януковичем... Такой массовый психоз... Вот сегодня спросите о Ющенко, вам еще и нагрубить могут, если вы скажете, что вы его сторонник. Точно такое же будет через очень короткое время, когда кто-то скажет, что был сторонником Зеленского. Может еще и в морду получит", - рассказал глава ОГА.

По его словам, команда Зеленского не сможет выполнить обещаний, которые были даны избирателям во время предвыборной кампании, и уже сейчас отказывается от взятых на себя обязательств.

"Зачем глупости писать на бигбордах, что "21 (апреля, - ред.) - конец бедности"? Ну и что? Вот уже два дня - мы стали богаче? Сейчас вся команда говорит: "Это не наше, это не наше...". Продукты, дороги - "не наше". Ну так чего же вы этим били действующего президента Петра Порошенко, а сами уже говорите, что это не ваше? Завтра они скажут, что война тоже "не наше", - считает Москаль.

При этом он отметил, что несмотря на это "люди ассоциируют президента со всеми процессами, которые происходят внутри страны".

"Кроме пустоты я ничего не вижу. Я думаю, получив эту власть, они сами даже не знают, что с ней делать. Но это их проблемы. Я в зеленый цвет не перекрашивался, а не перекрашиваюсь и не буду перекрашиваться. Я посмотрю свой гардероб, если есть что-то зеленое, я сожгу", - добавил руководитель Закарпатья.

В то же время Москаль подчеркнул, что его отставка продиктована требованием закона.

"Это предусмотрено законом о местных государственных администрациях. Победил бы Порошенко, я также должен писать заявление о сложении полномочий, так как закон прямо предусматривает, что глава ОГА назначается на должность на период полномочий президента и должен сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом. Вот и все. Это четкое требование закона, и кто там тянет, только провоцирует подозрения в обществе ", - пояснил он.