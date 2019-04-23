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"Челси" потерял очки в чемпионате Англии, забив два мяча


фото: REUTERS
Ничья позволила лондонцам подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 35-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" потерял очки в матче с "Бернли" (2: 2).

Все голы были забиты до перерыва. В составе хозяев по мячу забили Н'Голо Канте после паса Эдена Азара и Гонсало Игуаин (ассистировал Аспиликуэта). У гостей отличились Джеффри Хендрик и Эшли Барнс. Оба гола лондонцы пропустили после стандартов.

"Челси" - "Бернли" 2: 2

Голы: Канте, 12 Игуаин, 14 - Хендрик, 8, Барнс, 24

После этой игры "Челси" набрал 67 очков и поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Бернли" с 40 баллами находится на 15-м месте.

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