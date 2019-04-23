Путин пока не планирует контактов с руководством Украины

23 апреля, 2019, 17:07

В Кремле заявили, что никаких контактов между руководством РФ и Украины пока не планируется

Об этом заявил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, пока не планируется", - сообщил Ушаков.

"Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом надо еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как реально будет развиваться ситуация в Украине, какие первые шаги сделает новый президент", - добавил он.