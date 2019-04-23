Путин пока не планирует контактов с руководством Украины
23 апреля, 2019, 17:07
В Кремле заявили, что никаких контактов между руководством РФ и Украины пока не планируется
Об этом заявил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".
"Нет, пока не планируется", - сообщил Ушаков.
"Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом надо еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как реально будет развиваться ситуация в Украине, какие первые шаги сделает новый президент", - добавил он.
- Напомним, в штабе Владимира Зеленского назвали своим приоритетом проведение переговоров с Российской Федерацией.
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-