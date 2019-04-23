Порошенко + Зеленский: железнодорожники на станции нашли брошенного младенца и назвали Владимиром Петровичем

23 апреля, 2019, 17:24

21 апреля, в день выборов президента Украины, на территории железнодорожного вокзала в Лимане железнодорожники нашли новорожденного

Об этом сообщает преc-служба Укрзализныци в Facebook.

Младенца назвали в честь кандидатов в президенты - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В частности, новорожденного теперь зовут Лиманский Владимир Петрович.

Работники железной дороги объяснили, что фамилия "Лиманский" потому, что новорожденного нашли на территории железнодорожного вокзала в Лимане, а Владимир Петрович, потому малыша нашли в минувшее воскресенье, 21 апреля, в день выборов президента Украины.

Железнодорожники рассказали, что к очередному помощнику начальника вокзала станции Лиман обратилась неизвестная женщина и сообщила, что в одном из помещений вокзала лежит пакет с новорожденным младенцем внутри.

Малыша спасла дежурная по вокзалу станции Лиман Ольга Липская.

"Пуповина у ребенка, похоже, была перевязана домашней нитью. Малыш был одетый и лежал на подушке. То есть мать вряд ли хотела совсем избавиться от ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Работники с регионального филиала "Донецкая железная дорога" навестили малыша в больнице и оказали финансовую помощь для приобретения товаров первой необходимости, одежды и питания.

Сейчас полиция разыскивает мать новорожденного и должна завершить все процедуры. Ребенок будет оставаться в больнице, пока не будут оформлены все необходимые документы.

"Пожелания от донецких железнодорожников: "Рады будем увидеть тебя в будущем работником нашей железной дороги!". Владимир Лиманский, добро пожаловать и хорошей судьбы!" - говорится в сообщении.