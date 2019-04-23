Порошенко собирает нардепов для обсуждения планов на будущее

23 апреля, 2019, 14:57

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на представителей президентской фракции.

Ответная встреча состоится в вечером, после заседания Верховной Рады.

На фракции обсудят результаты выборов президента и будущее партии БПП "Солидарность".

О встрече Порошенко с партией подтвердила "Украинская правда", ссылаясь на источники.

"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.

В частности, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по поводу президентской кампании и дальнейшего будущего партии.