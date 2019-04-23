Порошенко собирает нардепов для обсуждения планов на будущее
23 апреля, 2019, 14:57
Во вторник, 23 апреля, действующий президент Петр Порошенко встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность"
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на представителей президентской фракции.
Ответная встреча состоится в вечером, после заседания Верховной Рады.
На фракции обсудят результаты выборов президента и будущее партии БПП "Солидарность".
О встрече Порошенко с партией подтвердила "Украинская правда", ссылаясь на источники.
"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.
В частности, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по поводу президентской кампании и дальнейшего будущего партии.
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