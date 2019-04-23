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Порошенко собирает нардепов для обсуждения планов на будущее


фото: president.gov.ua
Во вторник, 23 апреля, действующий президент Петр Порошенко встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность"

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на представителей президентской фракции.

Ответная встреча состоится в вечером, после заседания Верховной Рады.

На фракции обсудят результаты выборов президента и будущее партии БПП "Солидарность".

О встрече Порошенко с партией подтвердила "Украинская правда", ссылаясь на источники.

"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.

В частности, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по поводу президентской кампании и дальнейшего будущего партии.

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