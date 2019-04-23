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Польша намерена отменить роуминг для украинцев

Польша собирается предложить отмену роуминга для граждан стран Восточного партнерства (ВП)

Об этом в интервью PAP сказал заместитель главы МИД Польши с восточным вопросам Марцин Пшидач, передает Укринформ.

"С одной стороны речь идет о приближении правовых систем стран-партнеров к европейским системам, о мониторинге их развития в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевое сотрудничество", - заявил Пшидач.

Он добавил, что если страны СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано, по крайней мере в отдельных секторах.

Примером таких действий он назвал, в частности, отмену оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически сблизило бы страны Партнерства в ЕС.

Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках Восточного партнерства, увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие этой инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран Партнерства в отдельных форумах ЕС.

  • Отметим, Восточное партнерство инициировано в 2009 году Польшей и Швецией и имеет целью сближение шести постсоветских стран (Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Армении) в ЕС.
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