Оккупанты в этом году более 900 раз обстреляли позиции ООС

23 апреля, 2019, 18:39

С начала текущего года российско-оккупационные войска осуществили 932 обстрела позиций украинских военных

Об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил на встрече с делегацией во главе с министром обороны Дании Клаусом Хйорт Фредериксеном, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сергей Наев сообщил, что с начала 2019 г. позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения. Командующий объединенных сил продемонстрировал датской делегации неоспоримые фото- и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов , в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Наев также проинформировал об опасности, которой подвергаются местные жители оккупированных и прилегающих территорий.

"Кроме постоянных обстрелов населенных пунктов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Вследствие этих преступлений возросло количество гражданских лиц, погибших или травмированных", - сказал он.