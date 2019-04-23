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ОБСЕ не заметила вмешательства РФ в день выборов в Украине


фото: REUTERS
Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине

Об этом заявил лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели, сообщает "Радио Свобода".

"Сегодня вмешиваться очень легко с помощью пропаганды, легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств", - сказал Церетели.

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