ОБСЕ не заметила вмешательства РФ в день выборов в Украине
23 апреля, 2019, 15:25
Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине
Об этом заявил лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели, сообщает "Радио Свобода".
"Сегодня вмешиваться очень легко с помощью пропаганды, легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств", - сказал Церетели.
- Ранее сообщалось, что Россия пытается вмешаться в информационное пространство, нарушает кибербезопасность, прибегает к политическим и технологическим манипуляциям.
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