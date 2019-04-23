Общественные активисты призывают граждан прийти 25 апреля в 9:00 под Верховную Раду в поддержку языкового закона

23 апреля, 2019, 13:31

В четверг, 25 апреля, активисты призывают граждан прийти под Верховную Раду и поддержать принятие законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного"

Большинство фракций показали свою поддержку языкового законопроекта. На этой пленарной неделе парламент завершает рассмотрение более двух тысяч поправок, и в четверг состоится голосование его во втором чтении.

Законопроект подготовлен Комитетом по вопросам культуры и духовности в сотрудничестве с общественностью. Проект консолидированный политиками, правительством, учеными, специалистами из Конституционного права и гражданским обществом.

Сейчас статус государственного языка не регулируется ни одним законом, кроме Конституции. Принятие законопроекта №5670-д не только устранит этот правовой вакуум, а обеспечит защиту и развитие украинского языка. Он устанавливает нормы применения государственного языка в публичной сфере Украины и не распространяется на личное общение граждан.

Собственный язык является фундаментальной основой существования для любой нации. Украинский язык, который веками подвергался притеснениям со стороны России - в независимой Украине должен приобрести надлежащего статуса. И это не только вопрос урегулирования гуманитарной политики. В условиях гибридной войны России и попыток Кремля вернуть Украину в свое колониальное пространство - защита языка - это вопрос национальной безопасности.

Особенно в условиях войны с Россией. Как отмечает политический эксперт Михаил Басараб, на фоне войны все решения, которые принимает государство, должны соответствовать одному критерию - быть вспомогательным инструментом для противодействия российскому агрессору.

Украинское общество ожидает принятие современного, европейского, демократического закона о языке. Действующий состав неоднократно принимал государственные решения, направленные на борьбу с агрессором в оборонной, экономической и гуманитарной сфере. Принятие языкового законопроекта 5670-д - это еще один шаг на пути утверждения Украинского государства.