Несмотря на судебные иски, конкурс на должность главы Налоговой службы начался
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Во время третьего этапа кандидаты должны представить свое видение стратегии развития службы, после чего будут вопросы экспертов.
В то же время конкурс на должность главы Государственной таможенной службы временно приостановлен по решению Окружного административного суда Киева. Кабинет Министров 22 апреля передал ходатайство, которое должно разблокировать процесс отбора.
Как пояснил агентству заместитель министра финансов Сергей Верланов, рассмотрение ходатайства может длиться до пяти дней, апелляция - несколько недель.
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Напомним, ранее окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявил конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявление конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насиров в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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22 апреля Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления для блокирования конкурса на замещение должности главы налоговой службы.
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Блокирование проведения конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом.
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