Несмотря на судебные иски, конкурс на должность главы Налоговой службы начался

23 апреля, 2019, 12:58

Собеседование кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) как третий этап конкурса стартовало

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время третьего этапа кандидаты должны представить свое видение стратегии развития службы, после чего будут вопросы экспертов.

В то же время конкурс на должность главы Государственной таможенной службы временно приостановлен по решению Окружного административного суда Киева. Кабинет Министров 22 апреля передал ходатайство, которое должно разблокировать процесс отбора.

Как пояснил агентству заместитель министра финансов Сергей Верланов, рассмотрение ходатайства может длиться до пяти дней, апелляция - несколько недель.