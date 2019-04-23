Несмотря на решение суда, закон о переименовании УПЦ (МП) действует, - Парубий

23 апреля, 2019, 08:24

Закон о переименовании УПЦ (МП) действует даже при условии, что окружной админсуд приостановил процесс переименования церквей Московского патриархата

Об этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом", - сказал он.

Парубий добавил, что "закон не отменен, он действует".

Отметим, что окружной админсуд приостановил переименование УПЦ (МП) по иску Киевской Митрополии УПЦ (МП).