Несмотря на решение суда, закон о переименовании УПЦ (МП) действует, - Парубий
23 апреля, 2019, 08:24
Закон о переименовании УПЦ (МП) действует даже при условии, что окружной админсуд приостановил процесс переименования церквей Московского патриархата
Об этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом", - сказал он.
Парубий добавил, что "закон не отменен, он действует".
Отметим, что окружной админсуд приостановил переименование УПЦ (МП) по иску Киевской Митрополии УПЦ (МП).
- Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.
- 11 октября 2018 года Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- УПЦ МП отказалась от участия в единой автокефальной церкви и разорвала отношения со Вселенским патриархатом.
- 29 ноября 2018 года Вселенский патриархат утвердил проект устава новой церкви. Кроме того, Вселенский патриархат утвердил текст Томоса для Украины.
- 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь.
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
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