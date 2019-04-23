Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину

23 апреля, 2019, 14:03

Победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину

Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер в интервью DW .

"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас.

Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину. Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе", - сказал Галлер, имея в виду обращение Зеленского к странам бывшего СССР после победы.

"Посмотрите на нас - все возможно", - сказал Зеленский 21 апреля вечером после объявления результата экзитпола, имея в виду беспрецедентный результат выборов и прозрачный демократический процесс.

Галер добавил, что в Москве сейчас хотят прежде всего присмотреться к Зеленскому. Он отметил важность сохранить диалог с Россией, ведь проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.