Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину
Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер в интервью DW .
"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас.
Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину. Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе", - сказал Галлер, имея в виду обращение Зеленского к странам бывшего СССР после победы.
"Посмотрите на нас - все возможно", - сказал Зеленский 21 апреля вечером после объявления результата экзитпола, имея в виду беспрецедентный результат выборов и прозрачный демократический процесс.
Галер добавил, что в Москве сейчас хотят прежде всего присмотреться к Зеленскому. Он отметил важность сохранить диалог с Россией, ведь проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.
- Напомним, Меркель пригласила Зеленского Берлин и пообещала поддержку Украины.
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