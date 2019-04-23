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Назван гонорар соперника Усика


фото: Yahoo Canada Sports
Соперник украинского боксера Александра Усика камерунец Карлос Такам получит гонорар в размере $ 800 тыс. в случае победы в бою

Об этом сообщает Sport Arena 

По данным издания, победа над абсолютным чемпионом мира в крузервейте поможет 38-летнему уроженцу Камеруна вернуться в список претендентов на чемпионское звание.

Сейчас в профессиональной боксерской карьере Карлоса Такама 4 поражения. Такам уступил техническим нокаутом британцам Энтони Джошуа и Дереку Чисоре, нокаутом Александру Поветкину и по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.

Усику готовиться к бою с Такама помогает американский боксер Скотт.

Бой Усик - Такам состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

  • 30 марта промоутер Эдди Хирн назвал условие поединка украинского боксера Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
  • Ранее было официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом.
  • Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах о встрече с украинцем Александром Усиком.
  • Российский боксер Мурат Гассиев подписал контракт с промоутером Эдди Хирном и объявил о переходе в супертяжелый вес ради боя с Александром Усиком .
  • Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко дал совет земляку Александру Усику по увеличению веса.
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