Назван гонорар соперника Усика

23 апреля, 2019, 09:41

Соперник украинского боксера Александра Усика камерунец Карлос Такам получит гонорар в размере $ 800 тыс. в случае победы в бою

Об этом сообщает Sport Arena

По данным издания, победа над абсолютным чемпионом мира в крузервейте поможет 38-летнему уроженцу Камеруна вернуться в список претендентов на чемпионское звание.

Сейчас в профессиональной боксерской карьере Карлоса Такама 4 поражения. Такам уступил техническим нокаутом британцам Энтони Джошуа и Дереку Чисоре, нокаутом Александру Поветкину и по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.

Усику готовиться к бою с Такама помогает американский боксер Скотт.

Бой Усик - Такам состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.