Нападения на активистов: Береза заявил о потерянных доказательствах в "громком деле"

23 апреля, 2019, 19:19

Во время заседания Временной следственной комиссии ВР по расследованию нападений на гражданских активистов выяснилось, что в одном из дел правоохранители "потеряли" доказательства

Об этом сказал журналистам глава ВСК Борислав Береза после закрытого заседания комиссии, сообщает Укринформ.

"Выяснилось, что по тем производствах, по которым нам еще 2 месяца назад говорили, что предоставят информацию, к сожалению, мы ее до сих пор не получили. Более того, так получилось, что из Одессы пришла информация от правоохранительных органов, которая может не соответствовать истине. Представители прокуратуры и СБУ дали информацию, которая не совпадает с тем, что предоставили работники Нацполиции", - рассказал Береза.

Кроме того, он добавил, что по делам о нападениях на активистов в Киевской области есть саботаж и не предоставляется та информация, которая была обещана.

"То есть мы видим, что сейчас, используя процессы, которые идут в стране - выборы, отвлечение внимания общества - правоохранители вместо того, чтобы расследовать дела, избегают этого. Выясняется, что некоторые люди, которые занимались делами, потеряли вещественные доказательства", - отметил Береза.

Вместе с тем он уточнил, что пока не может говорить, по какому делу потеряли вещественные доказательства, чтобы не давать подсказки тем, кто совершил преступление. Береза замечает, что это громкое дело, но не касается убийства Екатерины Гандзюк.

Кроме того, глава ВСК сообщил что 13 мая состоится выездное заседание комиссии в Харькове. Береза также напомнил, что ВСК должна завершить работу до конца мая и затем отчитаться.