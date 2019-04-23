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Национализация "ПриватБанка": в штабе Зеленского отвергают его причастность к решениям судов


фото: finclub
В команде шоумена Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, считают необоснованными обвинения в причастности к ряду резонансных событий, в частности решениям судов о незаконности национализации ПриватБанка и декриминализации незаконного обогащения

Об этом написал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков на странице в Facebook.

"Это уникальный случай, когда во власти виноваты не "предшественники", а "преемники", которые еще даже не начинали выполнения своих обязанностей", - написал он.

Разумков отметил, что выражает удивление в связи с тем, что Зеленский может быть причастен к решению суда о признании незаконной национализацию ПриватБанка.

""Реформированный" президентом суд принимает решение о том, что национализация банка была незаконной. Исходя из этого, есть четыре варианта: либо кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский, - ИФ), либо таким образом подложили свинью новому президенту, либо никто систему не смог до конца реформировать и она такая же, как была, либо национализация была осуществлена с нарушениями процедур. Вопрос: при чем здесь Зеленский?" - написал он.

Спикер команды Зеленского также сообщил, что необходимо вести борьбу с коррупцией, кумовством, мародерством в армии.

Он назвал "реваншизмом" декриминализацию незаконного обогащения.

"Петр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование, и это приведет к потере безвиза... Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Уж не пока еще легитимный гарант Конституции? Уж не Рада ли, на которую до недавнего времени Порошенко имел полное влияние? Шестеро судей - квота президента, шесть - Рады, и это пока их ответственность, а не новой власти. И еще, на ком политическая ответственность за то, что эти судьи "умножили на "0" статью о незаконном обогащении? Это и есть настоящий "реваншизм" от команды Порошенко", - написал Разумков.

Читайте также: Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Объяснение Сергея Фурсы

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