Национализация "ПриватБанка": в штабе Зеленского отвергают его причастность к решениям судов
Об этом написал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков на странице в Facebook.
"Это уникальный случай, когда во власти виноваты не "предшественники", а "преемники", которые еще даже не начинали выполнения своих обязанностей", - написал он.
Разумков отметил, что выражает удивление в связи с тем, что Зеленский может быть причастен к решению суда о признании незаконной национализацию ПриватБанка.
""Реформированный" президентом суд принимает решение о том, что национализация банка была незаконной. Исходя из этого, есть четыре варианта: либо кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский, - ИФ), либо таким образом подложили свинью новому президенту, либо никто систему не смог до конца реформировать и она такая же, как была, либо национализация была осуществлена с нарушениями процедур. Вопрос: при чем здесь Зеленский?" - написал он.
Спикер команды Зеленского также сообщил, что необходимо вести борьбу с коррупцией, кумовством, мародерством в армии.
Он назвал "реваншизмом" декриминализацию незаконного обогащения.
"Петр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование, и это приведет к потере безвиза... Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Уж не пока еще легитимный гарант Конституции? Уж не Рада ли, на которую до недавнего времени Порошенко имел полное влияние? Шестеро судей - квота президента, шесть - Рады, и это пока их ответственность, а не новой власти. И еще, на ком политическая ответственность за то, что эти судьи "умножили на "0" статью о незаконном обогащении? Это и есть настоящий "реваншизм" от команды Порошенко", - написал Разумков.
Читайте также: Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Объяснение Сергея Фурсы
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, являются недобросовестными .
- Порошенко созвал совещание СНБО из-за отмены национализации "ПриватБанка".
- Печерский расуд Киева принял решение о отмене обязательств Игоря Коломойского компенсировать государству 9,2 млрд грн по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".
- Банки запаслись рекордным объемом наличных из-за ситуации с "ПриватБанком".
- Судья Окружного административного суда города Киева подал в суд на президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что президент в феврале-марте текущего года не назначил его на должность, из-за чего тот не получил доплаты за этот период.
- Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ начать уголовное производство против главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом