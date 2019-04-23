Нацбанк перечислит в госбюджет 65 млрд грн

23 апреля, 2019, 17:23

Совет НБУ принял решение о перечислении части прибыли (64,9 млрд грн) в государственный бюджет

Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

23 апреля Совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 г.

Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 год - 64,878 млрд грн

По результатам обсуждения решено принять к сведению заключение аудиторской фирмы «Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 г.

Кроме того, на заседании был утвержден отчет об выполнении сметы административных расходов за 2018 г., утверждена консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2018 год, решено принять к сведению консолидированный отчет об управлении Национального банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Также принято решение направить на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка в сумме 3,5665 млрд грн.