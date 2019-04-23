На Пасху киевский метрополитен изменит график работы

23 апреля, 2019, 11:58

В ночь на Пасху метро в Киеве будет работать на час дольше

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

А утром 28 апреля метро начнет работу на час раньше обычного расписания.

В частности, последний поезд из центральных станций отправится около 1:15. На всех станциях дополнительный час добавляется к обычному времени работы каждой станции, написанные на входе и в зале станции.