На оккупированном Донбассе может произойти экологическая катастрофа из-за шахты после ядерного взрыва, - Жебривский

23 апреля, 2019, 16:48

Состояние экологии на оккупированных территориях Донбасса - предкатастрофическое

Об этом сообщил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Укринформ .

"Самая главная проблема - это то, что эта территория никому не нужна, а Россия, которая оккупировала эти территории, не собирается заниматься там экологией... Экология на оккупированных территориях предкатастрофичная. Один из крупнейших вызовов - это шахта "Юнком", - утверждает Жебривский.

По его словам, в 1979 году на этой шахте проводили испытания и для того, чтобы уменьшить наличие метана в отработанных пластах, провели ядерный взрыв. Он создал там капсулу, которая требует постоянной откачки воды.

"Когда эта территория была под контролем украинской власти, откачивали воду, фильтровали ее и, таким образом, все остатки радиационного загрязнения не попадали в воду и почву. В 2018 году оккупанты остановили эту откачку. Теперь мы не имеем информации,откачивается ли эта вода. ФСБ все засекретили ", - отметил Жебривский.