На Филиппинах произошло мощное землетрясение: 11 погибших
Об этом сообщает CBC News.
"По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1, поразившего главный остров Филиппин Лузон в понедельник", - говорится в сообщении.
Тела четырех жертв были вывезены из супермаркета Chuzon, еще трое местных жителей погибли из-за обрушения стен домов.
Около 20 человек получили ранения.
По словам местных чиновников, десятки людей могут находиться под руинами зданий.
Отмечается, что из-за землетрясения была нарушена работа наземного транспорта и аэропорта. Также подземные толчки нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре.
Как сообщается, четырехэтажное здание, в котором располагался супермаркет, рухнул, когда землетрясение потрясло Пампанга, а также несколько других провинций и столицу Филиппин Манилу на острове Лусон.
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