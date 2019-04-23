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На Филиппинах произошло мощное землетрясение: 11 погибших


фото: REUTERS
В понедельник, 22 апреля, на Филиппинах произошло сильное землетрясение, в результате под завалами зданий погибли по меньшей мере 11 человек

Об этом сообщает CBC News.

"По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1, поразившего главный остров Филиппин Лузон в понедельник", - говорится в сообщении.

Тела четырех жертв были вывезены из супермаркета Chuzon, еще трое местных жителей погибли из-за обрушения стен домов.

Около 20 человек получили ранения.

По словам местных чиновников, десятки людей могут находиться под руинами зданий.

Отмечается, что из-за землетрясения была нарушена работа наземного транспорта и аэропорта. Также подземные толчки нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре.

Как сообщается, четырехэтажное здание, в котором располагался супермаркет, рухнул, когда землетрясение потрясло Пампанга, а также несколько других провинций и столицу Филиппин Манилу на острове Лусон.

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