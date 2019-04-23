На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23 апреля, 2019, 18:36
Во вторник, 23 апреля, от вражеских обстрелов на Донбассе погиб участник операции Объединенных сил, еще один украинский военный получил ранения
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов.
Кроме того, вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Атаки боевиков наблюдались в районе Марьинки, Гнутово, Верхнеторецкого, Гранитного, Песков и Южного.
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