На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

23 апреля, 2019, 18:36

Во вторник, 23 апреля, от вражеских обстрелов на Донбассе погиб участник операции Объединенных сил, еще один украинский военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов.

Кроме того, вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Атаки боевиков наблюдались в районе Марьинки, Гнутово, Верхнеторецкого, Гранитного, Песков и Южного.