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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Во вторник, 23 апреля, от вражеских обстрелов на Донбассе погиб участник операции Объединенных сил, еще один украинский военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов.

Кроме того, вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Атаки боевиков наблюдались в районе Марьинки, Гнутово, Верхнеторецкого, Гранитного, Песков и Южного.

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