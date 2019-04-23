На 99 году жизни скончался великий герцог Люксембурга Жан
23 апреля, 2019, 11:00
Во вторник, 23 апреля, в возрасте 98 лет скончался великий герцог Люксембурга Жан
Великий герцог Люксембурга Жан с Пармских Бурбонов родился в Берге 5 января 1921.
В ноябре 1942 года вступил в британскую армию, в составе которой в 1944 году принимал участие в нормандской операции.
Жан возглавил Люксембург 12 ноября 1964 года, а 7 октября 2000 года отрекся от престола в пользу своего сына Анри.
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