На 99 году жизни скончался великий герцог Люксембурга Жан

23 апреля, 2019, 11:00

Во вторник, 23 апреля, в возрасте 98 лет скончался великий герцог Люксембурга Жан

Об этом со ссылкой на его сына, герцога Анри передает агентство Reuters.

Великий герцог Люксембурга Жан с Пармских Бурбонов родился в Берге 5 января 1921.

В ноябре 1942 года вступил в британскую армию, в составе которой в 1944 году принимал участие в нормандской операции.

Жан возглавил Люксембург 12 ноября 1964 года, а 7 октября 2000 года отрекся от престола в пользу своего сына Анри.