23 апреля, 2019, 13:25

Футболисты "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, Погба и Лукаку могут сменить клуб, если команда не завоюет путевку в Лигу чемпионов

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, если МЮ не попадет в четверку сильнейших, это может иметь негативные последствия для кадровой политики клуба. Манкунаинци по-прежнему не могут договориться с Давидом Де Хеа о новом контракте, а вслед за ним лагерь команды могут оставить Погба и Лукаку.

После поражения от "Эвертона" (0: 4) подопечные Уле-Гуннар Сульшера занимают 6 место в турнирной таблице АПЛ, находясь в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Французом Погба интересуется "Реал", а бельгиец Лукаку потерял статус основного нападающего "Манчестер Юнайтед".