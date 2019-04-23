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МЮ покинут три лидера, если команда не попадет в Лигу чемпионов


фото: REUTERS
Футболисты "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, Погба и Лукаку могут сменить клуб, если команда не завоюет путевку в Лигу чемпионов

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, если МЮ не попадет в четверку сильнейших, это может иметь негативные последствия для кадровой политики клуба. Манкунаинци по-прежнему не могут договориться с Давидом Де Хеа о новом контракте, а вслед за ним лагерь команды могут оставить Погба и Лукаку.

После поражения от "Эвертона" (0: 4) подопечные Уле-Гуннар Сульшера занимают 6 место в турнирной таблице АПЛ, находясь в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Французом Погба интересуется "Реал", а бельгиец Лукаку потерял статус основного нападающего "Манчестер Юнайтед".

  • Напомним, 19 апреля обнародовали информацию, что во время матча Лиги чемпионов форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд потерял на поле записку от тренера, которую нашел и прочитал голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
  • Экс-игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне глава клубной академии манкунианцев Ники Батт арестован британской полицией за домашнее насилие.
  • Каталонская "Барселона" планирует потратить 115 млн евро на трансфер нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда.
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