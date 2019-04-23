Министры по квоте БПП могут сложить свои полномочия, - Насалик
23 апреля, 2019, 20:15
Министры и вице-премьеры, которые получили свои должности по квоте фракции "Блок Петра Порошенко", могут сложить полномочия
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Hromadske.ua.
"Это будет решение президента, если он скажет написать заявление на увольнение, мы напишем", - отметил министр.
Вместе с тем он отметил, что пока окончательного решения по этому поводу нет.
Отметим, что по квоте БПП и президента в правительство назначены:
- Павел Розенко - вице-премьер-министр;
- Владимир Кистион - вице-премьер-министр;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Степан Кубив - министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер-министр;
- Игорь Насалик - министр энергетики и угольной промышленности;
- Павел Климкин - министр иностранных дел;
- Юрий Стець - министр информационной политики;
- Владимир Омелян - министр инфраструктуры;
- Евгений Нищук - министр культуры;
- Степан Полторак - министр обороны;
- Геннадий Зубко - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вице-премьер-министр;
- Андрей Рева - министр социальной политики;
- Вадим Черныш - министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
- Ирина Фриз - министр по вопросам ветеранов;
- Александр Саенко - министр кабинета министров.
- Напомним, 23 апреля президент Петр Порошенко созвал совещание со своей фракцией и членами правительства.
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