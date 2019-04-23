//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Министры по квоте БПП могут сложить свои полномочия, - Насалик

Министры и вице-премьеры, которые получили свои должности по квоте фракции "Блок Петра Порошенко", могут сложить полномочия

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Hromadske.ua.

"Это будет решение президента, если он скажет написать заявление на увольнение, мы напишем", - отметил министр.

Вместе с тем он отметил, что пока окончательного решения по этому поводу нет.

Отметим, что по квоте БПП и президента в правительство назначены:

  • Павел Розенко - вице-премьер-министр;
  • Владимир Кистион - вице-премьер-министр;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Степан Кубив - министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер-министр;
  • Игорь Насалик - министр энергетики и угольной промышленности;
  • Павел Климкин - министр иностранных дел;
  • Юрий Стець - министр информационной политики;
  • Владимир Омелян - министр инфраструктуры;
  • Евгений Нищук - министр культуры;
  • Степан Полторак - министр обороны;
  • Геннадий Зубко - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вице-премьер-министр;
  • Андрей Рева - министр социальной политики;
  • Вадим Черныш - министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Ирина Фриз - министр по вопросам ветеранов;
  • Александр Саенко - министр кабинета министров.

 

  • Напомним, 23 апреля президент Петр Порошенко созвал совещание со своей фракцией и членами правительства.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать