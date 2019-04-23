Министры по квоте БПП могут сложить свои полномочия, - Насалик

23 апреля, 2019, 20:15

Министры и вице-премьеры, которые получили свои должности по квоте фракции "Блок Петра Порошенко", могут сложить полномочия

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Hromadske.ua.

"Это будет решение президента, если он скажет написать заявление на увольнение, мы напишем", - отметил министр.

Вместе с тем он отметил, что пока окончательного решения по этому поводу нет.

Отметим, что по квоте БПП и президента в правительство назначены:

Павел Розенко - вице-премьер-министр;

Владимир Кистион - вице-премьер-министр;

Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Степан Кубив - министр экономического развития и торговли, первый вице-премьер-министр;

Игорь Насалик - министр энергетики и угольной промышленности;

Павел Климкин - министр иностранных дел;

Юрий Стець - министр информационной политики;

Владимир Омелян - министр инфраструктуры;

Евгений Нищук - министр культуры;

Степан Полторак - министр обороны;

Геннадий Зубко - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вице-премьер-министр;

Андрей Рева - министр социальной политики;

Вадим Черныш - министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Ирина Фриз - министр по вопросам ветеранов;

Александр Саенко - министр кабинета министров.