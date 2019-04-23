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МиГ-31 в небе Бурятии сбила российская ракета, - расследование


фото: 20khvylyn
Истребитель МиГ-31, который упал в России в небе над Бурятией в апреле 2017 года, был сбит ракетой Р-33, установленной на парном истребителе из-за ошибки работы системы распознавания "свой-чужой"
Об этом сообщает проект Baza со ссылкой на анализ инцидента ОАО «Авиапром», который оказался в его распоряжении.

"Авария самолета МиГ-31 стала следствием упущения в деятельности должностных лиц при организации ЛТН (летно-тактических учений, - ред.) (На ЛТН был применен способ поиска и уничтожения цели двумя самолетами МиГ-31, что не исключало их взаимного попадания в зону разрешенных запусков управляемых ракет Р-33)", - говорится в документе.

Речь идет о ракете Р-33 - это ракета воздух-воздух, стоящая на вооружении самого МиГ-31, поясняет издание. То есть причиной катастрофы МиГ-31 стало поражение одного истребителя-перехватчика из пары ракетой другого.

Поражение произошло потому, что система управлением вооружением "Заслон", которая также известна под шифром С-800, сработала неправильно, считая второй истребитель из пары чужим. "То есть пара истребителей, один из которых сбил другой, летела именно поражать цели. Поэтому можно понять, почему экипаж одного из них не насторожило то, что "Заслон" определил какую-то цель рядом с ними как "чужую". В зоне учений "чужие" и должны были находиться ", - пишет издание.

Расстрел собственного истребителя над Бурятией - не первый случай, когда российский самолет сбивают российские войска. Считается, что во время войны с Грузией в 2008 году по крайней мере часть российских штурмовиков Су-25 (общие потери - четыре самолета) погибли от "дружественного огня".

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