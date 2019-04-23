МиГ-31 в небе Бурятии сбила российская ракета, - расследование

"Авария самолета МиГ-31 стала следствием упущения в деятельности должностных лиц при организации ЛТН (летно-тактических учений, - ред.) (На ЛТН был применен способ поиска и уничтожения цели двумя самолетами МиГ-31, что не исключало их взаимного попадания в зону разрешенных запусков управляемых ракет Р-33)", - говорится в документе.

Речь идет о ракете Р-33 - это ракета воздух-воздух, стоящая на вооружении самого МиГ-31, поясняет издание. То есть причиной катастрофы МиГ-31 стало поражение одного истребителя-перехватчика из пары ракетой другого.

Поражение произошло потому, что система управлением вооружением "Заслон", которая также известна под шифром С-800, сработала неправильно, считая второй истребитель из пары чужим. "То есть пара истребителей, один из которых сбил другой, летела именно поражать цели. Поэтому можно понять, почему экипаж одного из них не насторожило то, что "Заслон" определил какую-то цель рядом с ними как "чужую". В зоне учений "чужие" и должны были находиться ", - пишет издание.

Расстрел собственного истребителя над Бурятией - не первый случай, когда российский самолет сбивают российские войска. Считается, что во время войны с Грузией в 2008 году по крайней мере часть российских штурмовиков Су-25 (общие потери - четыре самолета) погибли от "дружественного огня".