Мужчина потратил 233 часа на фильм "Капитан Марвел" и установил рекорд

23 апреля, 2019, 11:36

Терапевт из Висконсина Стив Руппель потратил 233 часа на просмотр фильма "Капитан Марвел", чтобы установить мировой рекорд

Об этом сообщает CinemaBlend.

С 7 марта, когда состоялась премьера блокбастера, американец сходил на него в кинотеатры 116 раз. Он признается, что ему нравится ставить рекорды, и это уже пятое достижения. Ранее он уже пробежал полумарафон, будучи одетым во множество футболок, число которых не уточняется.

По словам Руппель, ему приходилось брать отгулы на работе, надолго идти на обед, чтобы успеть в кино, и специально выделять время на выходных для "Капитана Марвел". Чтобы доказать, что он действительно посещал сеансы, фанат картины собирал билеты, фотографировался на фоне постеров и каждый раз брал письменные подтверждения в не менее двух свидетелей его походов в кинотеатр.

Руппель также рассказал, что смотрел ленту максимум семь раз в день. Чтобы она ему не надоела, с каждым просмотром он пытался обращать внимание на различные элементы, в том числе на то, что происходит на заднем фоне. Свой выбор фильма он объяснил тем, что любит кино про супергероев.