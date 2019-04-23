Мотогонщик выжил после падения в 15-метровую пропасть: он снял инцидент на видео

23 апреля, 2019, 13:10

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн выжил после падения с 15-метровой скалы и снял инцидент на видео

Об этом сообщает Draft 2.0.

25-летний мотогонщик Эдриан Оуэн не справился с управлением и упал с 15-метровой скалы. Падение британского гонщика было зафиксировано его камерой. Отец парня признался, что его сыну невероятно повезло, что он выжил.

Сам Оуэн поблагодарил спасателей и команду санитарной авиации, которая оперативно доставила его в больницу.

"Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне справиться с этой ситуацией", сказал Оуэн.