Москва неожиданно сменила тон переговоров с Украиной в Гааге, - МИД
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в своем Facebook.
"Поразила кардинальная смена тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии. Неизвестно, это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций", - написала она.
В то же время Зеркаль отметила, что такая смена тона не повлияла на позиции сторон в отношении наших моряков и кораблей.
Она сообщила также, что аргументы РФ только подтвердили стартовую позицию Киева, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет украинским военным кораблям и членам их экипажей.
По ее словам, украинская сторона рассчитывает на то, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит требования Киева.
"Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - написала Зеркаль.
Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.
Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.
Формально речь идет о двух процессах. В большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовой компенсации за арест военных кораблей. А еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.
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