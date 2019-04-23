Морской суд назначил дату слушаний по украинским пленным морякам, - МИД
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook .
Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер в РФ о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, говорится в сообщении.
"Публичные слушания дела состоится 10 и 11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте трибунала", - написала Зеркаль.
Справка
Международный трибунал ООН по морскому праву - это независимый судебный орган, который был создан в 1958 году. Он рассматривает правовые споры на основе положений Конвенции по морскому праву. В Международном трибунале по морскому праву работает 21 судья, избираемые на 9 лет. Сейчас членами Международного трибунала ООН по морскому праву является 166 государств, включая Украину и странами ЕС.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Президент Петр Порошенко поручил МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
- В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по поводу военнопленных моряков.
- 10-15 июня суд в Гааге проведет слушания по поводу предыдущих возражений России по делу иска Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг