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Морской суд назначил дату слушаний по украинским пленным морякам, - МИД

В Международном трибунале по морскому праву определили даты слушаний по делу о применении временных мер в РФ о нарушении иммунитета украинских моряков

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook .

Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер в РФ о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, говорится в сообщении.

"Публичные слушания дела состоится 10 и 11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте трибунала", - написала Зеркаль.

Справка

Международный трибунал ООН по морскому праву - это независимый судебный орган, который был создан в 1958 году. Он рассматривает правовые споры на основе положений Конвенции по морскому праву. В Международном трибунале по морскому праву работает 21 судья, избираемые на 9 лет. Сейчас членами Международного трибунала ООН по морскому праву является 166 государств, включая Украину и странами ЕС.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Президент Петр Порошенко поручил МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
  • В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по поводу военнопленных моряков.
  • 10-15 июня суд в Гааге проведет слушания по поводу предыдущих возражений России по делу иска Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
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