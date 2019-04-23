Морской суд назначил дату слушаний по украинским пленным морякам, - МИД

23 апреля, 2019, 21:01

В Международном трибунале по морскому праву определили даты слушаний по делу о применении временных мер в РФ о нарушении иммунитета украинских моряков

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook .

Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер в РФ о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, говорится в сообщении.

"Публичные слушания дела состоится 10 и 11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте трибунала", - написала Зеркаль.

Справка

Международный трибунал ООН по морскому праву - это независимый судебный орган, который был создан в 1958 году. Он рассматривает правовые споры на основе положений Конвенции по морскому праву. В Международном трибунале по морскому праву работает 21 судья, избираемые на 9 лет. Сейчас членами Международного трибунала ООН по морскому праву является 166 государств, включая Украину и странами ЕС.