Молодой Уилл Смит пытается убить старого Уилла Смита: в сети появился трейлер "Близнецов"

23 апреля, 2019, 18:09

На YouTube появился трейлер фильма "Близнецы", в котором молодой клон Уилла Смита пытается убить постаревший "оригинал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Впервые новости о фильме появились еще в 1997 году. Первоначально на роль режиссера утвердили Тони Скотта, но он умер в 2012 году.

В результате роль постановщика досталась Энгу Ли, получивший "Оскара" за фильм "Жизнь Пи". Эта картина, поставленная по одноименному роману Янна Мартела, была полностью снята с помощью хромакея.

Справка:

Хромакей (англ. Chroma key), или "Зеленый экран", "Синий экран" - технология, широко используется на этапе пост-продакшн в кино и на телевидении. Суть технологии заключается в том, что участки изображения или видео, которые имеют определенный цвет, заменяются другими изображениями (или видеокадрами).

Начать съемки "Близнецов" не могли из-за того, что 20 лет назад не существовало технологии, с помощью которой можно было бы создать убедительную копию Уилла Смита.

Наконец в 2019 году этого удалось достичь - результаты компьютерного омоложения актера, которому сейчас 50 лет, можно увидеть в трейлере.

Мировая премьера "Близнецов" запланирована на октябрь. Кроме Смита в фильме сыграли Мэри Элизабет Уинстед ( «Корверфилд, 10", "Фарго") и Клайв Оуэн ( "Дитя человеческое", "Больница Никербокер»).