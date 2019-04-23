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Кива хочет национализировать фабрику Порошенко Roshen

Лидер Соцпартии Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию кондитерской фабрики им. Карла Маркса

Об этом Илья Кива заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба партии.

Лидер Соцпартии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию кондитерской фабрики им. Карла Маркса (корпорация Roshen) действующим президентом Украины Петром Порошенко.

"Как глава соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа фабрики", - отметил он.

Кива отметил, что обратился в суд именно сейчас, поскольку надежда на прозрачное и надлежащее рассмотрение иска появилась после президентских выборов.

"Фабрика, которая сейчас почему-то называется "Рошен", обязательно будет возвращена народу", - отметил он.

В 1996 году кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко. В 2014 году Порошенко заявил, что на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый "слепой траст" под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат  гендиректору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам компании (по 0,5%).

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