Kyivstar установил станцию для тестирования 5G

23 апреля, 2019, 18:54

Мобильный оператор Kyivstar установил в Киеве для тестирования базовую станцию для сетей 5G

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора, передает Укринформ.

Отмечается, что новое оборудование разместили в районе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Оно позволяет увеличить емкость одного LTE-сота до 6,5 раза.

Ожидается, что после завершения процесса сертификации и регистрации в Украине нового оборудования компания будет внедрять его в местах с высокой концентрацией мобильного трафика, например, на стадионах, концертных площадках, в местах проведения массовых мероприятий.