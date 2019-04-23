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Kyivstar установил станцию для тестирования 5G

Мобильный оператор Kyivstar установил в Киеве для тестирования базовую станцию для сетей 5G

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора, передает Укринформ.

Отмечается, что новое оборудование разместили в районе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Оно позволяет увеличить емкость одного LTE-сота до 6,5 раза.

Ожидается, что после завершения процесса сертификации и регистрации в Украине нового оборудования компания будет внедрять его в местах с высокой концентрацией мобильного трафика, например, на стадионах, концертных площадках, в местах проведения массовых мероприятий.

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