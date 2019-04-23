Kyivstar установил станцию для тестирования 5G
23 апреля, 2019, 18:54
Мобильный оператор Kyivstar установил в Киеве для тестирования базовую станцию для сетей 5G
Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора, передает Укринформ.
Отмечается, что новое оборудование разместили в районе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Оно позволяет увеличить емкость одного LTE-сота до 6,5 раза.
Ожидается, что после завершения процесса сертификации и регистрации в Украине нового оборудования компания будет внедрять его в местах с высокой концентрацией мобильного трафика, например, на стадионах, концертных площадках, в местах проведения массовых мероприятий.
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