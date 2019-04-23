Kyiv Not Kiev: три польских аэропорта начали правильно писать названия городов Украины

23 апреля, 2019, 13:24

Международные аэропорты польских городов Вроцлав, Краков и Катовице начали использовать корректную английскую транслитерацию Киева, Львова и Харькова

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Сейчас шесть международных аэропортов Польши присоединились к #CorrectUA и используют названия Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Kharkiv вместо Kharkov, говорится в сообщении.

Отмечается, что три международных аэропорта Вроцлава, Кракова и Катовице изменили названия украинских городов латиницей и отныне используют корректную транслитерацию украинских топонимов в соответствии с Резолюцией Х / 10, принятой Группой экспертов ООН по географическим названиям.