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Kyiv Not Kiev: три польских аэропорта начали правильно писать названия городов Украины

Международные аэропорты польских городов Вроцлав, Краков и Катовице начали использовать корректную английскую транслитерацию Киева, Львова и Харькова

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Сейчас шесть международных аэропортов Польши присоединились к #CorrectUA и используют названия Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Kharkiv вместо Kharkov, говорится в сообщении.

Отмечается, что три международных аэропорта Вроцлава, Кракова и Катовице изменили названия украинских городов латиницей и отныне используют корректную транслитерацию украинских топонимов в соответствии с Резолюцией Х / 10, принятой Группой экспертов ООН по географическим названиям.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвало мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
  • С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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