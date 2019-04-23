Киевский аэропорт расширяет международный терминал "А" и уже завершает там ремонт

23 апреля, 2019, 13:13

В аэропорту "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря Сикорского) показали новую часть международного терминала "А", где завершаются ремонтные и отделочные работы

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Мы решили показать вам финальный этап строительных и отделочных работ в новопостроенном крыле Терминала "А", предназначенном для выполнения международных рейсов", - говорится в сообщении.

В частности, в аэропоту хотят вдвое увеличить пропускную способность терминала и сделать аэропорт еще более комфортным для пассажиров.

Сейчас площадь терминала составляет 14 200 кв.м, новая площадь добавит еще 9500 кв.м.

На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов досмотра на авиационную безопасность. На втором этаже также установили 18 стоек пограничного контроля.

Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности.

Сумма привлеченных в проект средств оценивается в 630 млн грн.