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Консерваторы хотят отставки Терезы Мэй до конца июня, - СМИ


фото: REUTERS
Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании будут требовать от премьер-министра Терезы Мэй подать в отставку до конца июня
Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, депутаты парламента, которые хотят, чтобы премьер-министр ушла до 30 июня, призывают главу Комитета 1922 сэра Грэма Брейди заявить ей, что она должна немедленно уйти в отставку.

18 депутатов, входящих в так называемый Комитет 1922, который руководит делами Консервативной партии, проведут экстренное заседание, чтобы обсудить призывы изменить правила партии и провести новое голосование. Обычно консерваторы не могут провести голосование за вотум недоверия, поскольку такое уже произошло в декабре 2018-го, а по правилам, подобное голосование проводится только раз в году.

Ранее Мэй пообещала уйти в отставку, как только удастся утвердить соглашение о Brexit, однако все больше депутатов-консерваторов хотят, чтобы она назвала точную дату отставки.

По их мнению, неопределенность с лидером партии плохо повлияет на результат выборов в Европарламент, намеченных на май.

Как известно, Великобритания должна была выйти из Европейского Союза 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем - на 31 октября, в связи с тем, что Мэй не удается договориться с парламентом об условиях Brexit.

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