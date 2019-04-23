Хищение 22 млн: экс-руководителю Госслужбы по делам ветеранов АТО сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.
Отмечается, что в 2015 году Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Руководители этих субъектов хозяйствования, с целью присвоения бюджетных средств, подали в документах ложную информацию о том, сколько участников АТО проходили психологическую реабилитацию.
По данным следствия, бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО не осуществил никаких надлежащих мер для проверки информации, которую отметили в документах.
Таким образом, экс-руководитель ведомства не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, которые выделили на реабилитацию военных.
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