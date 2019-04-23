Хищение 22 млн: экс-руководителю Госслужбы по делам ветеранов АТО сообщили о подозрении

23 апреля, 2019, 15:34

Бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сообщили о подозрении в содействии разворовыванию 22 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.

Отмечается, что в 2015 году Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители этих субъектов хозяйствования, с целью присвоения бюджетных средств, подали в документах ложную информацию о том, сколько участников АТО проходили психологическую реабилитацию.

По данным следствия, бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО не осуществил никаких надлежащих мер для проверки информации, которую отметили в документах.

Таким образом, экс-руководитель ведомства не выполнял свои служебные обязанности надлежащим образом. Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, которые выделили на реабилитацию военных.